Неоднократно судимый мужчина угнал строительную тачку в Кировском районе и вернулся на место преступления

Тут он и был пойман сотрудниками Росгвардии.

Снаряд в одну и ту же воронку не падает — видимо, эту поговорку злоумышленник знал поэтому и решил вернуться на место преступления. Об этом сегодня сообщают сотрудники Росгвардии.

Как сообщают в ведомстве, мужчина 22 мая около 14:10 проник на строительную площадку и украл строительную тачку. С места преступления он скрылся без проблем.

После просмотра записей камер видеонаблюдения работникам строительной компании удалось установить приметы злоумышленника, которые были переданы начальнику участка стройплощадки.

Позже злоумышленник решил вернуться, на этот раз охранник нажал тревожную кнопку. Мужчину задержали. После проверки выяснилось, что он был неоднократно судим за побои и проходил за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

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