Подросток на велосипеде на Пионерстроя выхватил у школьника мобильник

После грабежа злоумышленник скрылся на велосипеде. Фото: https://pixabay.com
После грабежа злоумышленник скрылся на велосипеде. Фото: https://pixabay.com

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В случае, если прыткий велосипедист будет пойман, он может пройти по статье “грабеж”. Об этом сегодня сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщают в правоохранительных органах, инцидент произошел еще 20 мая около 16:40. Велосипедист настиг 12-летнего школьника у дома по улице Пионерстроя в Красносельском районе Петербурга и выхватил мобильный телефон.

После грабежа злоумышленник скрылся на велосипеде.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция проводит необходимые оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление личности и задержание предполагаемого злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что следователи выяснили обстоятельства смерти подростка, скончавшегося в трансформаторной подстанции в Павлово.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
красносельский район происшествие
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