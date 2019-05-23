Подросток на велосипеде на Пионерстроя выхватил у школьника мобильник

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В случае, если прыткий велосипедист будет пойман, он может пройти по статье “грабеж”. Об этом сегодня сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщают в правоохранительных органах, инцидент произошел еще 20 мая около 16:40. Велосипедист настиг 12-летнего школьника у дома по улице Пионерстроя в Красносельском районе Петербурга и выхватил мобильный телефон.

После грабежа злоумышленник скрылся на велосипеде.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция проводит необходимые оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление личности и задержание предполагаемого злоумышленника.

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