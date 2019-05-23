Следователи выяснили обстоятельства смерти подростка, скончавшегося в трансформаторной подстанции в Павлово

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.

Согласно материалам следствия, группа подростков 24 марта проникли на территорию бывшего Павловского участка ДРСУ в Кировском районе. Дверь была открыта, и ребенок 13 лет смог проникнуть в трансформаторную подстанцию. Там школьник получил удар технички электричеством и скончался на месте. Об этом сегодня сообщают в Следственном комитете РФ по Ленобласти.

Как полагает следствие, летальный исход произошел в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей инженером-энергетиком, ответственным за электрохозяйство предприятия. Следователи уверены, что ответственный за подстанцию нарушил требования нормативно-правовых актов по эксплуатации трансформаторной подстанции и не обеспечил своевременное и качественное выполнение технического обслуживания.

В рамках следствия были допрошены более 30 человек, изучен большой объем технической документации, проведены сложные судебные экспертизы. Объем уголовного дела составил 10 томов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что совместное распитие алкоголя в заброшке Московского района стало летальным для мужчины.