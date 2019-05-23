Совместное распитие алкоголя в заброшке Московского района стало летальным для мужчины

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: https://pixabay.com
Расследование уголовного дела продолжается. Фото: https://pixabay.com

Двое решили выпить в заброшенном здании, но в какой-то момент посиделка переросла в драку.

Теперь Следственный комитет РФ по Петербургу будет устанавливать все детали произошедшего. По предварительной версии следствия, сообщают сегодня в Следственном комитете по Петербургу, установлено, что инцидент произошел 21 мая в заброшенном здании. Двое мужчин решили выпить на территории заброшенного здания в Московском районе Петербурга.

Однако один из них, после совместного распития спиртных напитков жестоко избил своего знакомого, который скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий, задержан местный житель 1984 года рождения, которого и подозревают в содеянном.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчине, забившему до смерти знакомого после новогодних праздников, грозит 15 лет.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
московский район происшествие
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