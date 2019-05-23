Совместное распитие алкоголя в заброшке Московского района стало летальным для мужчины

Двое решили выпить в заброшенном здании, но в какой-то момент посиделка переросла в драку.

Теперь Следственный комитет РФ по Петербургу будет устанавливать все детали произошедшего. По предварительной версии следствия, сообщают сегодня в Следственном комитете по Петербургу, установлено, что инцидент произошел 21 мая в заброшенном здании. Двое мужчин решили выпить на территории заброшенного здания в Московском районе Петербурга.

Однако один из них, после совместного распития спиртных напитков жестоко избил своего знакомого, который скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий, задержан местный житель 1984 года рождения, которого и подозревают в содеянном.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчине, забившему до смерти знакомого после новогодних праздников, грозит 15 лет.