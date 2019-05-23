Мужчине, забившему до смерти знакомого после новогодних праздников, грозит 15 лет

Сначала он до смерти забил своего собутыльника бутылкой из-под водки, а потом унес из квартиры потерпевшего телевизор и мобильник.

Гражданин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

По версии следствия, обвиняемый с размахом отмечал новогодние праздники, находясь в квартире своей новой знакомой. После попойки между обвиняемым и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес потерпевшему многочисленные удары всем, что под руку попалось: пустая бутылка из-под водки, чайник, пепельница и иные предметы. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Напоследок, уходя из квартиры, обвиняемый прихватил с собой плазменный телевизор хозяйки квартиры и мобильный телефон потерпевшего.

Мужчина ранее неоднократно судим. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Финском заливе поймали двух рыбаков-браконьеров – возбуждено уголовное дело.