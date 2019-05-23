В Финском заливе поймали двух рыбаков-браконьеров – возбуждено уголовное дело

В акватории Финского залива Санкт-Петербурга пресекли вылов двумя рыбаками ценных промысловых пород рыбы. Рыбачили сетями.

В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками транспортной полиции выявлены граждане, которые осуществляли вылов рыбы запрещенным орудием лова. Управление на транспорте МВД по Северо-западному округу сообщает о том, что жители Ленинградской области в возрасте 33 и 52 лет вылавливали рыбу с помощью двух лесковых сетей.

Так в сети любителей рыбной ловли попали 25 экземпляров таких ценных промысловых пород рыбы, как: лещ, карась, щука, окунь, густера.

Стражами порядка изъяли у нарушителей орудие лова, незаконно выловленную рыбу, а также резиновую лодку. Сумма ущерба, причиненная действиями рыбаков, составила более 12 тысяч рублей.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ремонт на региональных трассах Ленобласти будут проводить только ночью.