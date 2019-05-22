Ремонт на региональных трассах Ленобласти будут проводить только ночью

В этом году в области планирую обновить покрытие дорог в 13 районах региона. Фото: https://pixabay.com
В этом году в области планирую обновить покрытие дорог в 13 районах региона. Фото: https://pixabay.com

Такое условие будет действовать только на тех участках, где необходимо для ремонта ограничивать движение.

Соответствующее указание всем подрядным организациям, занимающимся обслуживанием и ремонтами, выдал областной дорожный комитет. Об э ом сообщают сегодня в администрации правительства Ленинградской области.

Такие ночные часы работы позволят предотвратить возникновение пробок из-за работы тяжелой техники и укладки нового асфальта.

“Особенно это важно в выходные дни, когда поток машин в область значительно возрастает и идёт через Всеволожский, Гатчинский, Тосненский и Ломоносовский районы”, — сообщают в администрации.

Также известно, что в этом году в области планирую обновить покрытие дорог в 13 районах региона. Стоимость работ составит 1,5 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы смогут решать, на что тратить бюджет города.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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Ремонт на региональных трассах Ленобласти будут проводить только ночью
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