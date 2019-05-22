Петербуржцы смогут решать, на что тратить бюджет города

Фото: Яндекс.Панорама
Фото: Яндекс.Панорама

В Петербурге рассмотрят закон, позволяющий жителям города на Неве влиять на распределение средств городского бюджета. Вопрос будет обсуждаться в ходе заседания ЗакСа в среду, 22 мая.

Законопроект «О проектах инициативного бюджетирования в Санкт-Петербурге» предполагает, что жители Петербурга смогут определять приоритеты распределения городского бюджета с помощью открытого конкурсного отбора.

Участниками «инициативного бюджетирования» могут стать как обычные горожане, так и отдельные предприниматели, инициативные группы, организации, органы государственной власти.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в рамках проекта «Твой бюджет» рассмотрят 106 инициатив.

Инициатива будет одобрена, если проект возможно воплотить в реальность в рамах программы «Твой бюджет» и, если он не превышает 15 миллионов рублей на район.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
городской бюджет закон закс финансы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы смогут решать, на что тратить бюджет города
На благоустройство улицы в Сосновом Бору потратят 39 млн
Во Владимирской области проходит контртеррористическая операция
В яму с кипятком в Рыбацком провалилась иномарка
Общественная палата отчитается перед депутатами Законодательным Собрания
В Петербурге камерный хор из Аргентины выступит в православных храмах
На севере Нигерии более 26 человек погибли из-за нападении бандитов
Баста представил премиальный бренд аудиотехники «Z»