Петербуржцы смогут решать, на что тратить бюджет города

В Петербурге рассмотрят закон, позволяющий жителям города на Неве влиять на распределение средств городского бюджета. Вопрос будет обсуждаться в ходе заседания ЗакСа в среду, 22 мая.

Законопроект «О проектах инициативного бюджетирования в Санкт-Петербурге» предполагает, что жители Петербурга смогут определять приоритеты распределения городского бюджета с помощью открытого конкурсного отбора.

Участниками «инициативного бюджетирования» могут стать как обычные горожане, так и отдельные предприниматели, инициативные группы, организации, органы государственной власти.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в рамках проекта «Твой бюджет» рассмотрят 106 инициатив.

Инициатива будет одобрена, если проект возможно воплотить в реальность в рамах программы «Твой бюджет» и, если он не превышает 15 миллионов рублей на район.