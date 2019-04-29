В рамках проекта «Твой бюджет» рассмотрят 106 иницатив

Предложенные инициативы проекта «Твой бюджет — 2019» перешли к следующему этапу. Они переданы экспертам для рассмотрения.

Эксперты будут проводить проверку и выяснять, есть ли возможность реализовать ту или иную инициативу. Если эксперты отвечают на этот вопрос положительно, то на данную инициативу будет выделен бюджет.

Всего в этом году по проекту «Твой бюджет» поступило 106 инициатив. От жителей Московского и Красногвардейского районов по 20 заявок, в Петроградском и Невском районах по 18 предложений, в Василеостровском — 17 и в Фрунзенском — 13 инициатив.

Инициатива будет одобрена, если проект возможно воплотить в реальность в рамах программы «Твой бюджет» и если он не превышает 15 миллионов рублей на район. Результаты решений экспертов будут объявлены до конца мая.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за 32 года в Петербурге уничтожили более 500 исторических зданий.