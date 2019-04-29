За 32 года в Петербурге уничтожили более 500 исторических зданий

Ямская слобода -- один из немногих объектов исторической застройки, который удалось спасти в последние 10 лет. Фото: http://era-group-spb.ru/

Ямская слобода -- один из немногих объектов исторической застройки, который удалось спасти в последние 10 лет. Фото: http://era-group-spb.ru/

Ещё 32 года назад в Петербурге было около 12 тыс. объектов исторической застройки. И несмотря на то «сноса ради сноса» больше не осталось, каждый год город теряет до 30 исторических зданий.

Создатель группы ЭРА (экологии рядовой архитектуры) Алексей Ярэма в интервью Gazeta.SPb рассказал о том, как градозащитная деятельность изменилась сейчас и какие самые важные объекты удалось отстоять в последние годы.

Группа ЭРА существует ещё с 1987 года. Как изменилось поле её деятельности с момента создания?

С момента создания мы занимались исключительно охраной исторической застройки, то есть зданий, построенных до 1917 года и здания в стиле сталинского неоклассицизма. В последние годы, с появлением новых членов в нашей группе, в том числе руководителя Николая Лаврентьева, сфера несколько расширилась. В неё стали попадать и объекты зеленых насаждений, и кладбища. Деятельность приобрела, скажем так, общегородское значение.

С какими целями уничтожается исторические здания в Петербурге? Ведь не всегда для строительства нового объекта на этом месте?

Практически всегда, по крайней мере, сейчас. Как раз вначале мы ещё сталкивались со сносами ради сноса. Когда по заключению фальсифицированной экспертизы, здание просто признавалось аварийным и сносилось ни для чего. Но это было ещё в советскую эпоху. А сейчас — это практически всегда коммерческие соображения, снос под новую застройку. Иных вариантов, я в общем-то, я даже и не помню.

Какая часть зданий от всей исторической застройки Петербурга была уничтожена за последние годы?

Если на конец советской эпохи мы имели в Петербурге, грубо говоря, 12 тыс. зданий, не считая сталинского неоклассицизма, то соответственно можно посмотреть статистику на нашем сайте в разделе «Черная книга» – сколько зданий уничтожено за последние 32 года. Я думаю, что это не одна сотня.

На какой год пришлось больше всего уничтожения исторических зданий?

Из последнего периода, явно выбивается 2007 год, когда был произведен самый масштабный единовременный снос исторических зданий. Это застройка Везенбергской (Шкапина) и Лейхтенбергской (Розенштейна) улиц. Тогда было уничтожено сразу 23 здания — целый квартал исторической застройки с стилях модерн, неоклассицизм, эклетика, в кирпичном стиле. Это был разовый акт – в 2006-2008 годах производился снос.

Какие самые значимые здания получилось спасти за последние 10 лет? Какие — не удалось отстоять?

Погодовой список можно посмотреть в разделе «Черная книга» на нашем сайте. За год уничтожается минимум 12 и максимум 30 зданий. Мы не делим здания на самые значимые и не самые значимые. Мы не признаем деления на памятники архитектуры и не на памятники. Всё, что построено до 1917 года, одинаково ценно – точно также сталинский неоклассицизм имеет какой-то приоритет среди других зданий.

За последние десять лет удавалось спасти буквально единичные здания и это было исключением из правил. Это была колоссальная победа, не свойственная для нашей эпохи. Сейчас спасти практически ничего невозможно. Из тех, которые все-таки удалось спасти, можно назвать остановку масштабного проекта реновации Сосновой поляны. Там было спасено около 50 домов, но вопрос окончательно не закрыт. Реализация остановлена, но она может возобновиться в любое время.

Также Нарвская застава – это тоже проект реновации. Там остановлен снос более сотни зданий. И Московско-Ямская слобода – там по проекту реновации собирались снести четыре дореволюционных здания.

Можно ещё упомянуть отдельно взятые здания в центре. Это в первую очередь 11-я Рота Измайловского полка, дом 7. Здание в жутком состоянии удалось «пристроить» в программу «Молодежи – доступное жилье».

Удалось не допустить сноса дачи Гаусвальд – это памятник архитектуры на Каменном острове. Его пытались снести все, включая жилой город, тогда еще существовавший. Можно отметить дом 145 на Фонтанке. Правда, удалось спасти только лицевой флигель – дворовые все были снесены. И Аракчеевские казармы – это буквально в последние годы.

Какие, на ваш взгляд, есть перспективы по спасению исторической архитектуры Петербурга? Например, в свете ситуации с запретом хостелов в многоквартирных домах. Если хостел из квартиры переедет, то есть ли возможность приспособить такое большое пространство?

Поскольку мы говорим об исторических зданиях, оптимальным способом обращения с ними должно быть воссоздание исторической планировки. Крупных квартир, которые там были там до революции. Тем более, что сейчас такие квартиры вполне могут быть востребованы в Петербурге – большое количество состоятельных людей, которые могут себе позволить 200-метровую квартиру на Невском.

И пока в здании целы стены, капитальные исторические перекрытия, в нём возможны любые перепланировки.

Как вы узнаете о том, что историческое здание подлежит сносу и как ведете работу по спасению?

Узнаем из самых разных источников – из прессы, официальных распоряжений, от агентурных в каких-то государственных структурах. Если здание историческое, то оно уже ценное – этого достаточно, поэтому критериев выбора, что спасать, а что нет — не существует.

Для спасения зданий мы взаимодействуем с разными организациями на разных уровнях. Сейчас это в первую очередь Митрофаньевский союз. Также инициативные группы на местах – то есть группы граждан, которые выступили с инициативой защиты какого-то здания или иного объекта. Были также политические организации, с которыми мы в разное время взаимодействовали. Когда-то это было «Яблоко», когда-то «Другая Россия» или, например, «Комиссариат социальной мобилизации».

Есть, кроме всего прочего, но сейчас, наверное, существует формально, коалиция «Градозащита», там работает известный активист Тамара Ведерникова. Есть «Охтинская дуга» – очень крупная организация, с которой мы постоянно сотрудничаем, которая занимается не только сохранением Охты, но и всего города. Это много.