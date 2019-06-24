Цыгане устроили ночлежку на платформе во Всеволожске

Похоже, спящих не сильно заботит вокзальная суета и шум. Фото: «ВСЕВОЛОЖСК ВКонтакте™»/VK
Похоже, спящих не сильно заботит вокзальная суета и шум. Фото: «ВСЕВОЛОЖСК ВКонтакте™»/VK

Чтобы занять места «на сон» цыгане порой дежурят заранее – по вечерам, отмечают некоторые местные жители.

Почти десяток цыган устроились на платформе железнодорожного вокзала во Всеволожском районе Ленобласти – красноречивые фото опубликовали 21 июня в группе «ВСЕВОЛОЖСК ВКонтакте™». На них видно, как люди лежат на одеялах и укрытые одеялами, но прямо на бетонной платформе, рядом стоят коляски, валяется обувь и прочий нехитрый скарб.

Неизвестно, насколько часто цыгане ночуют на этой платформе, но некоторые в комментариях к посту отмечают, что иногда цыгане даже дежурят по вечерам, чтобы занять себе место для ночлега. Комментаторы по-разному относятся к ситуации: кто-то с жалостью к бродячему народу, а кто-то с недовольством.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге цыгане пытались украсть квартиру по утерянному паспорту.

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