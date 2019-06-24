Смольнинский суд вынес приговор о мошенничестве с квартирами умерших в Петербурге

Уголовное дело было возбуждено в отношении четырех человек. Все они признаны виновными.

Борис Рудь, Светлана Кузнецова, Дмитрий Попов и Олег Богданов в зависимости от степени и роли участия получили наказания, в связи с признанием их виновными в совершении трех преступлений. Данные преступления предусмотрены частью 4 статьи 159 УК РФ, пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

В ходе расследования было установлено, что Рудь создал и возглавлял данную организованную преступную группу. Вместо с соучастниками он приобретал право на квартиры, наниматели которых умерли. При помощи поддельных документов и договоров купли-продаж происходили мошеннические схемы.

В результате действий подсудимых государству нанесен ущерб более 10 миллионов рублей. Суд назначил Рудю наказание в виде 5 лет и 5 месяцев колонии, Попову — 4 года и 7 месяцев колонии, Кузенцовой — 4 года и 5 месяцев условно и Богданову — 2 года условно.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге наказали банду, которая за год похитила 12 автомобилей.