Беглов собрал 100% подписей и может участвовать в выборах

76 тыс. подписей избирателей -- это необходимый минимум для участия в губернаторских выборах. Фото: gov.spb.ru

76 тыс. подписей избирателей -- это необходимый минимум для участия в губернаторских выборах. Фото: gov.spb.ru

Но останавливаться временный градоначальник не намерен – нужен запас подписей, если какая-то их часть окажется забракованной.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который в 2019 году выдвигается как кандидат в губернаторы города, собрал нужное количество подписей для участия в выборах. Об этом 24 июня рассказал пресс-секретарь штаба общественной поддержки врио Сергей Кормилицын, передает «Фонтанка».

Подписи действительно собраны, но, как отметил Кормилицын, это не значит, что активная деятельность завершена. Сейчас идет сбор дополнительных автографов – это нужно для того, если часть тех, что уже есть, окажется забракованной.

Для допуска на выборы кандидату-самовыдвиженцу, а им и является Александр Бегов, помимо подписей муниципальных депутатов, нужно собрать подписи 2% избирателей. Это порядка 76 тыс. человек.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что Беглов официально заявил, что видео с фальсификацией подписей в его поддержку — провокация.