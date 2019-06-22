Беглов официально заявил, что видео с фальсификацией подписей в его поддержку — провокация

Действующий губернатор города также назвал это провокацией и злым умыслом. Фото: vk.com

Действующий губернатор города также назвал это провокацией и злым умыслом. Фото: vk.com

Он также попросил правоохранительные органы разобрать все обстоятельства дела.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов официально прокомментировал видео, на котором сотрудники бюджетных учреждений якобы фальсифицируют подписные листы в его поддержку. Об этом пишет РБК со ссылкой на “Фонтанку”.

Действующий губернатор города также назвал это провокацией и злым умыслом. Видео принадлежит штабу Алексея Навального.

Также Беглов заявил, что его штаб не имеет никакого отношения к происходящему на видео и потребовал правоохранительные органы разобраться в ситуации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в метро собирают подписи за Беглова.