В метро собирают подписи за Беглова

Жители Петербурга делятся в соцсетях фотографиями стоек в метро, где собирают подписи за кандидата в губернаторы Александра Беглова.

Врио губернатора Беглов вышел эти на выборы как самовыдвиженец, хотя он с 2003 года является членом партии «Единая Россия». Процедура регистрации для кандидатов-самовыдвиженцев технически более сложная. Если партийным кандидатам достаточно лишь пройти муниципальный фильтр, самовыдвиженцам в дополнение к подписям муниципальных депутатов для регистрации в избиркоме нужно собрать еще и подписи 2% избирателей. Это значит, что Беглову за месяц предстоит заручиться поддержкой 76 тыс. горожан. Он первым принес 1 июня в избирком свои документы.

Между тем правила ГУП «Петербургский метрополитен» не допускают политическую агитацию в метро. В связи с этим в избирком поступили две жалобы. Однако избирательная комиссия не усмотрела в этом никаких нарушений, поскольку никаких запретов на этот счет в федеральном и городском законодательстве не содержится, а стойки в метро устанавливались на коммерческой основе. Петербуржцы же о законности или незаконности стоек не задумываются и охотно оставляют подписи в поддержку кандидата Беглова.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что депутаты ЗакСа пожаловались на муниципальные выборы.