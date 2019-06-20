Депутаты ЗакСа пожаловались на муниципальные выборы

Депутаты Законодательного собрания Петербурга направили жалобу в Центральную избирательную комиссию. О жалобе сообщили в пресс-службе регионального отделения «Партии Роста».

По словам парламентариев, избирательные комиссии муниципальных образований Северной столицы обязаны представить в Горизбирком документы максимум через сутки со дня официального опубликования решения о назначении выборов.

Однако, по утверждению депутатов ЗакСа, законное требование не было выполнено.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ЦИК недоволен «тайными» муниципальными выборами в Петербурге. Зампред ЦИК Николай Булаев убежден, что в Санкт-Петербурге наступают на одни и те же «грабли» во второй раз – подобная проблема возникала пять лет назад.

Напоминаем, что выборы губернатора города и в муниципалитеты Петербурга состоятся восьмого сентября.