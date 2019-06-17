ЦИК недоволен «тайными» муниципальными выборами в Петербурге

О выборах не заявили своевременно, что недопустимо.

Об этом стало известно сегодня, 17 июня. Обо всем сообщает АБН, ссылаясь на слова зампреда ЦИК Николая Булаева. Он убежден, что в Санкт-Петербурге наступают на одни и те же «грабли» во второй раз – подобная проблема возникала пять лет назад.

Булаев отметил, что информацию о муниципальных выборах была размещена несвоевременно. Это вызвало недовольство у СМИ и горожан, жалоба уже поступила в Сосновский муниципальных округ. Там о выборах сообщили 10 июня, а 11 числа началось выдвижение. Подобная ситуация сложилась более чем в 15 округах.

Напоминаем, что выборы состоятся уже восьмого сентября.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге оппозиция пожаловалась в ЦИК и ГИК на скрытые выборы. По мнению некоторых кандидатов в народные избранники, избирательные комиссии муниципалитетов в очередной раз не опубликовали информацию о предстоящих выборах.