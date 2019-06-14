В Петербурге оппозиция пожаловалась в ЦИК и ГИК на скрытые выборы

В прессе о выборах ничего не было. Фото: pixabay

В прессе о выборах ничего не было. Фото: pixabay

Оппозиционеры из Северной столицы вновь недовольны «тайным» способом организации муниципальных выборов.

По мнению некоторых кандидатов в народные избранники, избирательные комиссии муниципалитетов в очередной раз не опубликовали информацию о предстоящих выборах.

Сразу несколько кандидатов и политиков направили свои жалобы в Центризбирком и даже прокуратуру. Они, как один, жалуются на то, что муниципальные избиркомы уже назначили время выборов, однако информации об этом нигде не дали и ни кого не уведомили.

Например, депутат Законодательного собрания Петербурга Надежда Тихонова в жалобе прокурору прикрепляет документ о том, что информация о выборах в Сосновском была утверждена еще 10 июня. При этом, ни на сайте, ни в газетах об этом ничего не сказано.

По мнению депутата, это уже является нарушением закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на станции метро «Проспект Славы» монтируют панно в часть афганцев.