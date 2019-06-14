На станции метро «Проспект Славы» монтируют панно в часть афганцев

Объект является первым панно, посвященное войне в Афганистане. Фото: https://twitter.com/metrostroy
Объект является первым панно, посвященное войне в Афганистане. Фото: https://twitter.com/metrostroy

Панно выполнено из смальты и весит оно 7 тонн.

Сегодня, 14 июня, в Петербург доставили мозаичное панно «Афганистан». Его уже начали монтировать на строящейся станции петербургской подземки «Проспект Славы», сообщает своем Twitter «Метрострой».

Мозаичное панно посвящено воинам-интернационалистам и выполнено из смальты. Объект является первым панно, посвященное войне в Афганистане.

Фото: https://twitter.com/metrostroy

Также на станции монтируют еще два элемента мозаичного оформления, а именно — стилизованные Орден Красной Звезды и Орден Отечественной войны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в метро Санкт-Петербурга сыграли «Одиссею» Гомера.

Фото: https://twitter.com/metrostroy
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