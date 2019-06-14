В метро Санкт-Петербурга сыграли «Одиссею» Гомера

По словам актеров, это был их первый опыт выступления в метро. Фото: ГУП "Петербургский Метрополитен"

По словам актеров, это был их первый опыт выступления в метро. Фото: ГУП "Петербургский Метрополитен"

Накануне открытия Театральной олимпиады Петербурга, актеры нидерладнского театра Gajes сыграли в метрополитене отрывки известного произведения античности «Одиссея».

Представление великого творения поэта Древней Греции взяло старт на станции метро «Адмиралтейская». Актеры театра показали на платформе первую часть спектакля, подготовленного специально для выступления в Петербурге. Выступление развивалось в вагоне поезда, а завершилось на станции «Звенигородская», где они вышли под шумные аплодисменты местной публики. По словам актеров, это был их первый опыт выступления в метро и он им пришелся по душе.

Уже завтра, 15 июня, состоится официальная церемония открытия Театральной олимпиады на площади у Александринского театра. Жители города смогут увидеть «Одиссею» и другие спектакли многоизвестных уличных театров мира, многие из которых будут продемонстрированы впервые в Санкт-Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге пройдет Театральная олимпиада-2019.