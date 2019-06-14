В метро Санкт-Петербурга сыграли «Одиссею» Гомера

По словам актеров, это был их первый опыт выступления в метро. Фото: ГУП
По словам актеров, это был их первый опыт выступления в метро. Фото: ГУП "Петербургский Метрополитен"

Накануне открытия Театральной олимпиады Петербурга, актеры нидерладнского театра Gajes сыграли в метрополитене отрывки известного произведения античности «Одиссея».

Представление великого творения поэта Древней Греции взяло старт на станции метро «Адмиралтейская». Актеры театра показали на платформе первую часть спектакля, подготовленного специально для выступления в Петербурге. Выступление развивалось в вагоне поезда, а завершилось на станции «Звенигородская», где они вышли под шумные аплодисменты местной публики. По словам актеров, это был их первый опыт выступления в метро и он им пришелся по душе.

Фото:www.metro.spb.ru

Уже завтра, 15 июня, состоится официальная церемония открытия Театральной олимпиады на площади у Александринского театра. Жители города смогут увидеть «Одиссею» и другие спектакли многоизвестных уличных театров мира, многие из которых будут продемонстрированы впервые в Санкт-Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге пройдет Театральная олимпиада-2019.

Gajes метро Одиссея театр
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Главу комитета по развитию предпринимательства Петербурга Эльгиза Качаева ...
В метро Санкт-Петербурга сыграли «Одиссею» Гомера
В ближайшее время в Петербург могут переехать крупные федеральные компании
Воспитанник лагеря «Ракета» в Ленобласти развращал детей и предлагал ...
В одном из жилых кварталов в Московском районе установят 353 новых ...
Суд Петербурга рассмотрит дело пьяного водителя, сбившего ...
Гранитный фасад Петропавловкой крепости планируют очистить к сентябрю за 19 ...
В Петербурге на 13 лет посадили женщину, организовавшую канал поставок ...