В Петербурге пройдет Театральная олимпиада-2019

Официальная церемония открытия Театральной олимпиады в Петербурге состоится 15 июня на площади Островского.

Александринский театр станет главной сценой и трибуной церемонии открытия: отсюда будет дан официальный старт Театральной олимпиаде 2019, с балкона центрального фасада театра прозвучат официальные выступления первых лиц страны.

Жители и гости Культурной Столицы смогут увидеть спектакли знаменитых уличных театров мира, многие из которых будут привезены в Петербург впервые.

Накануне официального открытия, 14 июня, Театр Gajes (Нидерланды) представит в петербургском метрополитене музыкальные фрагменты из спектакля Odyssee, созданного по мотивам «Одиссеи» Гомера. Спектакль начнется в 11:00 на станции «Адмиралтейская» и продолжится на «Звенигородской». История возвращения Одиссея будет разворачиваться среди пассажиров.

Начало тожественной церемонии открытия Театральной олимпиады-2019 в 18:00, окончание — в 22:00. Вход свободный.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге представят программу турнира St. Petersburg Open.