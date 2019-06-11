В Петербурге представят программу турнира St. Petersburg Open

В Петербурге 11 июня состоится пресс-конференция оргкомитета XXIV Международного теннисного турнира St. Petersburg Open.

О предстоящем соревновании расскажут вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, гендиректор турнира, гендиректор ФК «Зенит» Александр Медведев, президент Федерации тенниса Петербурга Владимир Прокофьев и другие.

Напомним, что первый день XXIV Международного теннисного турнира St. Petersburg Open пройдет в Петербурге 15 сентября.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в апреле в Северной столице на площадке СК «Юбилейный» прошел международный турнир St. Petersburg Hockey Open.

На ледовой арене встретились четыре команды: олимпийская сборная России, национальные команды Норвегии и Сербии, а также сборная Северо-Запада, в которую вошли игроки из клубов Петербурга, Ленобласти и Череповца.