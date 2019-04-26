В Петербурге стартовал хоккейный турнир

Турнир был возрождён в 2017 году.
Турнир был возрождён в 2017 году.

Сегодня, 26 апреля, в Санкт-Петербурге на площадке СК «Юбилейный» стартовал международный турнир St. Petersburg Hockey Open. На ледовой арене встретятся четыре команды: олимпийская сборная России, национальные команды Норвегии и Сербии, а также сборная Северо-Запада, в которую войдут игроки из клубов Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца.

Как сообщает Федерация хоккея России St. Petersburg Hockey Open -это преемник соревнований — на призы газеты «Ленинградская правда», «Большого приза Санкт-Петербурга» и Кубка АЛРОСА турнир был возрождён в 2017 году по инициативе ФХР.

Турнир продлится три дня. За кульминацией и развязкой турнира можно будет наблюдать в субботу и воскресенье. Завершится турнир матчем олимпийской сборной России и сборной Северо-Запада РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» и «Крылья Советов» встретятся на «Газпром-Арене».

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
сборная россии СК Юбилейный хоккей
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