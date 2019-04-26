Зенит и Крылья Советов встретятся на «Газпром-Арене»

В воскресенье, 28 апреля, в Санкт-Петербурге на стадион «Газпром-Арена» встретятся Зенит и самарские «Крылья Советов».

Матч начнется в 16:30. Судить игру будет московская бригада.

ФК «Зенит» обещает не только интересную игру, но и «зажигательную» программу для фанатов. В частности, на «Газпром Арене» зажгут музыкальные коллективы CityFunk и LOENGREENМатч. Также болельщиков ждет большой фестиваль корюшки. Кроме того, фанаты в ожидании игры смогут пройтись по городу в миниатюре — с улицами, площадями и домами. А самые юные даже прокатиться по нему на персональных электромобилях.

Предыдущий матч «Зенита» (25 апреля) собрал рекордное количество болельщиков. Посмотреть на игру с «Динамо» пришло 42 406 зрителей.

Как ранее сообщала Gazeta.SPb матч с «Динамо» далеко обогнал по показателю другие схватки 25-го тура Чемпионата России.