Матч “Зенит” — “Динамо” собрал свыше 42 тысяч зрителей

Игра в Санкт-Петербурге обогнала по популярности все матчи 25-го тура.

Игра “Зенит” — “Динамо” собрала 42 406 зрителей в Санкт-Петербурге, сообщают аналитики агентства Турстат 25 апреля. Матч далеко обогнал по показателю другие схватки 25-го тура Чемпионата России.

Команда Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 2:0, авторами двух забитых мячей стали Артем Дзюба и Сердар Азмун. “Зенит” упрочил лидерство в турнирной таблице, следующий матч петербуржцы проведут против “Крыльев Советов”.

На игру “Ростова” и “Локомотива” в Ростове-на-Дону пришли 29 тысяч человек, а противостояние “Анжи” и “ЦСКА” в Москве смотрели только 12,7 тысяч.

Всего на матчи РПЛ сезона 2018/2019 пришли 3,3 млн зрителей — в среднем по 16,6 тысяч человек на каждую игру.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что думает Семак об игре своих подопечных против “Динамо”.