Семак поделился впечатлениями от матча “Зенит” — “Динамо”

По мнению тренера петербуржцев, напряжение продолжит нарастать до конца турнира.

“Зенит” вечером в среду 24 апреля обыграл “Динамо” в Санкт-Петербурге со счетом 2:0. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак назвал назвал игру тяжелой.

Семак отметил, что “Динамо” предпочитает “закрытый” футбол, поэтому его соперникам не удается создать много опасных моментов у их ворот. “Зенит” при этом создал значительное количество моментов. Петербуржцам удавалось контролировать игру, но контратака москвичей в первом тайме, которую “Зенит” пропустил, могла стоить мяча, считает тренер.

По мнению Семака, следующая игра “Зенита” против “Крыльев Советов” тоже обещает быть непростой. При этом напряжение для “Зенита” тем больше нарастает, чем ближе конец чемпионата России — в этот период команды часто теряют очки, заявил Семак.

Сейчас “Зенит” занимает первую строчку в турнирной таблице.

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