Клаудио Маркизио не скоро вернется в «Зенит»

Полузащитник петербургского футбольного клуба перенес операцию на колене, ему требуется отдых.

Об этом стало известно 24 апреля. Последними новостями игрок поделился в своем Instagram-аккаунте. Маркизио выложил фотографию, на которой он лежит на больничной койке и показывает большой палец вверх. В посте футболист рассуждает о том, что игрок должен быть всегда готов к травмам. Он отметил, что после неудач человек, пытающийся подняться, становится сильнее. Маркизио также заверил, что продолжит бороться, так как хочет «продолжать быть частью этой игры».

Скорее всего, на восстановление полузащитники понадобится около трех месяцев. Болельщики не видели футболиста с середины февраля 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» обыграл «Динамо» благодаря Дзюбе и Азмуну. Матч завершился со счетом 0:2, так что «сине-бело-голубые» смогли отстоять лидерство в турнирной таблице.