Народная артистка России Фаина Костина отметит свой бенефис в стране лилипутов

Ее учителем был сам Евгений Деммени, основатель театра. Фото: https://spbculture.ru/ru/

Ее учителем был сам Евгений Деммени, основатель театра. Фото: https://spbculture.ru/ru/

В спектакле «Гулливер в стране лилипутов» она исполнит роль министра Флимнапа.

В среду, 26 июня, народная артиска России Фаина Ивановна Костина встретит свои 60 лет на сцене Театра марионеток им. Е. С. Деммени, сообщает комитет по культуре Петербурга.

Там в рамках Международного театрального фестиваля КУКART пройдет показ спектакля «Гулливер в стране лилипутов». В роли Короля на сцену выйдет заслуженный артист РФ Аркадий Мирохин, заслуженная артистка РФ Лариса Жорина исполнит роль Кельмины. Именинница же исполнит роль министра Флимнапа.

Фаина Костина служит в Театре марионеток уже почти 60 лет. Ее учителем был сам Евгений Деммени, основатель театра.

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