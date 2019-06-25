Эмир Кустурица приедет на первый в Петербурге фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно»

В первый день фестиваля на Петропавловской крепости также выступит группа «TheHatters».

Фестиваль этнической музыки будет проходить в Петербурге с 26 по 29 июня, сообщает комитет по культуре Петербурга.

В первый день, 26 июня, зрители смогут услышать знаменитого сербского кинорежиссера и музыканта, обладателя премий крупнейших кинофестивалей Европы Эмира Кустурицу и «The No Smoking Orchestra». Также зрители смогут насладиться выступлением ставшей уже популярной группы «TheHatters». Свой жанр группа определят, как джипси-фолк-рок. Начало запланировано на 19:00.

В пятницу, 28 июня, перед зрителями выступит композитор Горан Брегович и его «Свадебно-похоронный оркестр». Оркестр соединяет в себе балканские этнические мотивы с оригинальным и современным авторским звучанием, сообщают в комитете. Начало концерта также запланировано на 19:00.

В заключительный день фестиваля, 29 июня, свои сеты представят известные ди-джеи: Dj Billy Esteban (Македония, Германия), Dj List (Россия), Dj Betelgeize, Dj Sperry (Греция), Dj Danjiel Chehranov (Сербия). Начало запланировано на 18:00.

Вход на фестиваль свободный.

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