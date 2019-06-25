Из психбольницы на Фермском шоссе сбежал агрессивный пациент

Мужчина был одет в синие джинсы и бело-голубую спортивную куртку. Фото: https://pixabay.com

Мужчина был одет в синие джинсы и бело-голубую спортивную куртку. Фото: https://pixabay.com

Мужчина выбежал из здания лечебного учреждения 24 июня.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов начали поиск сбежавшего из больницы №3 имени Скворцова-Степанова на Фермском шоссе пациента. Об этом пишет АН “Оперативное прикрытие” со ссылкой на сотрудников полиции.

Известно, что мужчина склонен проявлять агрессию к людям, ему 40 лет и сбежал он в тот момент, когда находился в кабинете врача психбольницы.

Приметы мужчины следующие: он шатен со щетиной на лице, был одет в синие джинсы и бело-голубую спортивную куртку. При себе имеет паспорт.

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