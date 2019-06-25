Следователи проверяют историю об изнасиловании на Туристской

Все случилось, по словам девушки, в квартире в Приморском районе. Фото: pixabay.com
Все случилось, по словам девушки, в квартире в Приморском районе. Фото: pixabay.com

Девушка рассказала, что против её воли с ней вступил в половую связь знакомый.

Следственные органы СК по Санкт-Петербургу начали доследственную проверку по предполагаемого изнасилования в Приморском районе, рассказали Gazeta.SPb 25 июня в ГСУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Девушка 1998 года рождения обратилась в полицию накануне и рассказала, что в квартире на Туристской улице её изнасиловал знакомый 1987 года рождения.

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге задержан врач-анестезиолог по подозрению в преступлениях сексуального характера в отношении девочки.

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Следователи проверяют историю об изнасиловании на Туристской