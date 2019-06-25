Финны проверят, как в Ленобласти обслуживают дороги

Договорились о сотрудничестве на встрече в дорожном комитете. Фото: дорожный комитет Ленобласти

Договорились о сотрудничестве на встрече в дорожном комитете. Фото: дорожный комитет Ленобласти

Экспертную оценку технологиям дадут уже в конце лета.

Специалисты центра экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии дадут оценку технологиям, применяемым для содержания региональных трасс Ленинградской области. Главой делегации станет руководитель регионального союза Южной Карелии Матти Вииалайнен. Такое решение было принято на встрече в дорожном комитете Ленобласти, сообщил Gazeta.SPb его представитель 25 июня.

«Регион активно развивает сотрудничество с Финляндией в дорожной сфере и нам, конечно, необходимо мнение профессионалов для дальнейшего развития отрасли»,

— подчеркнул Юрий Запалатский, глава дорожного комитета Ленобласти.

В 2018 году Ленобласть выиграла дорожный грант в размере 433 тыс. евро по программе приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014 – 2020». По нему будет разработана новая методология содержания дорог зимой. Как пояснили в дорожном комитете Ленобласти, на средства планируется закупить специальное оборудование и обучить часть сотрудников районных ДРСУ в Финляндии.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что Ленобласть будет обновлять грунтовые и гравийные дороги.