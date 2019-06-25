Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали коллекционеру

Французский аукционный дом Labarbe снял с торгов картину «Юдифь и Олоферн», принадлежащую кисти итальянского мастера XVI-XVII веков Микеланджело Меризи да Караваджо, ради прямой продажи частному коллекционеру. Об этом сообщает издание Tribune de l’Art.

По информации издания, аукцион должен был состояться в четверг, 27 июня, в Тулузе. Предполагаемая стартовая цена «Юдифь и Олоферн» составляла 30 миллионов евро, однако, по мнению специалистов, Labarbe мог выручить за нее не менее 130 миллионов евро.

Имя нового владельца картины и сумма сделки не разглашаются.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что полотно Леонардо да Винчи из «Эрмитажа» отправится в Италию. Шедевр выставят сначала в Фабриано, а потом в Перудже. Уточняется, что картину успеют показать на двух разных площадках.