Расценки на публикацию агитационных материалов в GazetaSPb

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»

Акционерное общество «Открытые Медиа» (адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, пр-кт Каменноостровский, дом 39, лит. А, пом. 5-Н, оф. 4И, тел.: (812) 627-21-84, e-mail: oleg@gazeta.spb.ru) публикует сведения о расценках на услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании «Gazeta.Spb» (доменное имя в сети интернет: gazeta.spb.ru), Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73908 от 12.10.2018 года, для проведения предвыборной агитации в период подготовки и проведения выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, назначенных на 8 сентября 2019 года: