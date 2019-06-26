Расценки на публикацию агитационных материалов в GazetaSPb

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»

Акционерное общество «Открытые Медиа» (адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, пр-кт Каменноостровский, дом 39, лит. А, пом. 5-Н, оф. 4И, тел.: (812) 627-21-84, e-mail: oleg@gazeta.spb.ru) публикует сведения о расценках на услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании «Gazeta.Spb» (доменное имя в сети интернет: gazeta.spb.ru), Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73908 от 12.10.2018 года, для проведения предвыборной агитации в период подготовки и проведения выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, назначенных на 8 сентября 2019 года:

Вид услуги

 

 Место размещения и описание Стоимость, руб.

(без НДС)
 

Размещение редакционного материала

 

Размещение редакционного материала в связанную по тематике рубрику с анонсированием на главной странице интернет-газеты.

Статья фиксируется на сутки на главной странице интернет-газеты.

Количество символов – 3000.

  

50 000, 00
 

Размещение редакционного материала в связанную по тематике рубрику с анонсированием на главной странице интернет-газеты.

Добавление в материал видеоинтервью с кандидатом.

Дублирование статьи во всех социальных сетях интернет-газеты.

  

60 000, 00
Дублирование статьи во всех социальных сетях интернет-газеты.

Распространение статьи по группам партнерам в социальных сетях.

  

10 000, 00

Рекламный баннер

 Размещение статичного рекламного баннера, с переходом на сайт кандидата.

Стоимость указана за 1000 показов.

Рекламный баннер размещается внизу страницы.

  

500, 00
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Расценки на публикацию агитационных материалов в GazetaSPb
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