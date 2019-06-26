“Зенит” приглядывается к Аскасибару из “Штутгарта”

Футболисту 22 года. Фото: https://www.instagram.com/santiascacibar97/?hl=ru
Футболисту 22 года. Фото: https://www.instagram.com/santiascacibar97/?hl=ru

Аргентинский полузащитник теоретически мог бы заменить Маркизио.

Аргентинец Сантьяго Аскасибар хочет уйти из немецкого ФК “Штутгарт” — и, может быть, переехать в Санкт-Петербург, сообщает TNT Spotrs. В “Зените” уже играют четыре аргентинца (или хотя бы выходца из Южной Америки), что является плюсом для полузащитника.

Стоимость 22-летнего игрока составляет, по данным Transfer Markt, 12 млн евро. Договор со “Штутгратом” истекает летом 2023 года, но за 28 матчей Аскасибару не удалось как следует себя проявить.

Интересно, что Аскасибара называют «русским» за светлые волосы и голубые глаза.

Главный тренер “Зенита” Сергей Семак после матча против “Левски” признал, что до сих пор ждет новых игроков в команду, но пока что их нет. Уже известно, что защитник Александр Анюков начнет работать в качестве тренера. Вопрос о судьбе Маркизио в клубе, на чью позицию теоретически мог бы встать Аскасибар, пока не решен.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Семак пока не готовит “Зенит” ко встрече с “Локомотивом”.

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