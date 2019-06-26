Семак: “Зенит” пока не думает об игре с “Локомотивом”

Главный тренер признался, что новых игроков в клубе Петербурге пока не появилось.

Сергей Семак выразил радость по поводу включения Александра Анюкова в тренерский штаб “Зенита”. При этом главный тренер сообщил, что его обязанности определят в процессе работы.

Главный тренер ФК “Зенит” Санкт-Петербурга заявил, что футболисты пока не готовятся к матчу с “Локомотивом” за Суперкубок — до него осталось меньше 2 недель. Основная задача команды на сборах — восстановить физическую форму, отработать новые комбинации.

Семак признал, что новых игроков в “Зените” пока не появилось, хотя он продолжает их ждать.

“Зенит” провел матч с “Левски” с тремя защитниками. Семак заметил, что команда Петербурга обычно так не играет, но штаб хотел дать больше времени на поле Маммане и вообще опробовать эту схему для понимания игры других команд.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Семак прокомментировал победу над «Левски» при жаре в 33 градуса.