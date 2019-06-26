Семак оценил победу “Зенита” над “Левски” при жаре в 33 градуса

Семак:
Семак: "Зенит" должен быть готов играть в любую погоду. Фото: "Зенит"

Команда Санкт-Петербурга набирает форму и встречается и встречается с более сильными соперниками.

ФК “Зенит” Санкт-Петербурга одержал победу над болгарской командой “Левски” со счетом 1:0. Футболисты играли при жаре в 33 градуса. Главный тренер Сергей Семак заявил, что “Зенит” должен быть готов играть в любую погоду. Он признал, что жара повлияла на игру, но заметил, что условия были теми же и для соперника.

По мнению Семака, качество игры “Зенита” сильно упало в последние 30 минут, когда выпустили футболистов, которые приехали на сборы позже остальных. При этом тренер заметил, что сложно ждать жаре на 60 минут, а затем выходить на поле.

Семак считает, что “Левски” является более сильным соперником, чем “Ваккер” и заметил, что “Зенит” специально подбирал соперников таким образом, чтобы они соотносились с уровнем петербургских футболистов. Сейчас почти все игроки, по мнению тренера, находятся не на пике физической формы после отдыха, но именно поэтому “Зенит” и полетел на сборы, чтобы ее вернуть.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Зенит” обыграл “Левски”.

австрия жара зенит левски семак футбол
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Семак оценил победу “Зенита” над “Левски” при жаре в 33 градуса
Омбудсмен Шишлов принял жалобы на 18 МО из-за выборов
В Ленобласти на уборку кладбищ выделят 20 млн рублей
В Сан-Франциско запретили продажу электронных сигарет
Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением
МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России
В ДТП на Мичманской улице столкнулись две иномарки
Российский космонавт Олег Кононенко установил рекорд пребывания на МКС