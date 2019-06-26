Семак оценил победу “Зенита” над “Левски” при жаре в 33 градуса

Команда Санкт-Петербурга набирает форму и встречается и встречается с более сильными соперниками.

ФК “Зенит” Санкт-Петербурга одержал победу над болгарской командой “Левски” со счетом 1:0. Футболисты играли при жаре в 33 градуса. Главный тренер Сергей Семак заявил, что “Зенит” должен быть готов играть в любую погоду. Он признал, что жара повлияла на игру, но заметил, что условия были теми же и для соперника.

По мнению Семака, качество игры “Зенита” сильно упало в последние 30 минут, когда выпустили футболистов, которые приехали на сборы позже остальных. При этом тренер заметил, что сложно ждать жаре на 60 минут, а затем выходить на поле.

Семак считает, что “Левски” является более сильным соперником, чем “Ваккер” и заметил, что “Зенит” специально подбирал соперников таким образом, чтобы они соотносились с уровнем петербургских футболистов. Сейчас почти все игроки, по мнению тренера, находятся не на пике физической формы после отдыха, но именно поэтому “Зенит” и полетел на сборы, чтобы ее вернуть.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Зенит” обыграл “Левски”.