«Зенит» обыграл на сборах болгарский «Левски»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл в товарищеском матче болгарский «Левски». Игра прошла в рамках тренировочных сборов в Софии и закончилась со счетом 1:0 в пользу «сине-бело-голубых».

Единственный гол в матче забил Сердар Азмун, пробивая пенальти на 48-й минуте.

Отметим, что за время летних сборов это уже вторая победа петербургского клуба, в Австрии в товарищеском матче «Зенит» разгромил «Ваккер».

Учебно-тренировочные сборы «сине-бело-голубых» будут длиться до 29 июня. Команде осталось сыграть еще два товарищеских матча — с «Гонведом» и «Црвеной Звездой».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что игрок петербургского футбольного клуба «Зенит» Эрнани рассказал о том, что его восхищает в Санкт-Петербурге. Петербург для спортсмена даже ближе, чем Париж, в котором он проводил все свободное время, когда бы игроком французского «Сент-Этьен».