Бразильский игрок «Зенита» рассказал о любви к Петербургу

Игрок петербургского футбольного клуба «Зенит» Эрнани рассказал о том, что его восхищает в Санкт-Петербурге.

В первую очередь он отметил, что чувствует здесь себя как дома. Петербург для спортсмена даже ближе, чем Париж, в котором он проводил все свободное время, когда бы игроком французского «Сент-Этьен».

Эрнани отметил, что в Санкт-Петербурге всё не так напыщенно, как в Париже. Люди здесь добрее и отзывчивее. Даже холода Северной столицы нравится футболисту. Кроме того, спортсмену не по душе была французская кухня.

Главной проблемой для бразильского спортсмена остается незнание и сложность русского языка. С аналогичной проблемой он столкнулся и когда переехал в Европу, играть за французский футбольный клуб.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что футболист Андрей Аршавин в день развода был замечен с девушкой в ресторане.