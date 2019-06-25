Аршавин в день развода был замечен с девушкой в ресторане

В понедельник, 24 июня, прошло судебное заседание по бракоразводному процессу известного футболиста Андрея Аршавина и его супруги Алисы.

Накануне спортсмен был замечен в одном из ресторанов Санкт-Петербурга в компании неизвестной блондинки. По информации издания «Фонтанка», футболист находился в одном из заведений, которое расположено на Крестовском острове.

Своей компании Аршавин не скрывал, так как данное заведение посещает довольно часто.

Футболист уже долгое время не живет со своей женой Алисой. Однако в вопросе развода есть спорные моменты: Аршавин не возражает, чтобы дочь осталась с женой, но он не согласен выплачивать ежемесячно алименты в размере 4 миллионов рублей.

Суд установил сумму алиментов в 340 тысяч рублей, но развод произвести так и не смог.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Андрей Аршавин не стал прописывать двухлетнюю дочку в своей квартире.