Андрей Аршавин не стал прописывать двухлетнюю дочку в своей квартире

Футболист Андрей Аршавин. Фото: https://fc-zenit.ru/Анна Мейер
Футболист Андрей Аршавин. Фото: https://fc-zenit.ru/Анна Мейер

Из-за того что у девочки нет регистрации в Санкт-Петербурге она не может пойти в детский сад.

Известный футболист, игрок петербургского «Зенита и лондонского «Арсенала», Андрей Аршавин отказался прописывать дочь в одной из своих квартир. Девочку зовут Женя, ей сейчас два года, передает АБН.

Прописку могла бы сделать мать Жени и бывшая жена Аршавина – Алиса Казьмина. Но на жилплощади Алисы площадью 37 кв. метров уже прописаны люди.

В итоге дочь Аршавина и Казьминой сейчас не может пойти в сад – её не берут из-за отсутствия прописки. Кроме того после развода жене футболиста Алисе ничего не достанется из имущества спортсмена, поэтому новой жилпощади не предвидится.

Напомним, что Аршавина незадолго до этого обязали платить алименты размером в 350 тыс. рублей в месяц на дочь. Но футболист отказался от этого, сославшись на то, что платит крупную сумму Юлии Барановской, которая родила от него троих детей.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что долги по алиментам теперь не позволят Аршавину покинуть пределы России.

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