Долги по алиментам теперь не позволят Аршавину покинуть пределы России

Футболист задолжал дочери 350 тысяч рублей.

Соответствующее решение приняли судебные приставы, сообщает телеканал “78” со ссылкой на адвоката Алисы Аршавиной Александру Добровинскую.

Футболист проигнорировал выплаты по алиментам и теперь должен дочери 350 тысяч рублей.

Также Добровинская отметила, что этот долг никакого отношение не имеет к текущим слушаниям. Решение принимали не в судебном порядке, а приставы, отметила адвокат.

Также от Объединённой пресс-службы судов сегодня поступила информация, что первое заседание по бракоразводному процессу супругов Аршавиных пройдет 24 июня.

Известно, что супруги не планируют делить имущество, также не стоит вопрос об опеке над детьми.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что адвокат супруги Аршавина заявил, что футболист не общается со своей дочкой.