Google нашел замену привычным всем SMS

Корпорация Google внедряет формат сообщений, который, возможно, заменит устаревший сервис SMS в ближайшие годы.

Новая технология называется RCS (Rich Communications Services). Ассоциация операторов GSM утвердила ее стандарты еще 10 лет назад, и начиная с 2014 г. формат работал у нескольких операторов, но абоненты могли обмениваться RCS-сообщениями только внутри своей сети, что ограничило популярность «убийцы» SMS, сообщает АБН.

В 2016 г, уже при поддержке Google, Ассоциация GSM создала единый операторский протокол, и вот теперь, судя по информации технологического портала The Verge, Google готовится к запуску RCS в своем приложении Android Messages в конце этого июня.

Сможет ли новый стандарт вытеснить SMS, зависит от того, как быстро операторы связи реализуют его поддержку. Однако технически RCS очень далеко ушел от предшественника. Новинка дает возможность не только пересылать текст, но и отправлять изображения и видео, делиться файлами и местоположением, вести групповую переписку — в общем, во многом повторяет то, что делают популярные инетрнет-мессенджеры.

Собственно, RCS и должен быть ответом на отсутствие универсальной платформы сообщений, какой в свое время стал и до сих пор является SMS в противоположность многочисленным мессенджерам, не один из которых не является «основным» для абсолютного большинства пользователей.

Насколько в случае успеха RCS долгой окажется судьба SMS — вопрос спорный. Существует определенная вероятность, что SMS останется с нами еще на довольно продолжительное время.

«Несмотря на то, что использование SMS в личном общении заметно сократилось, они все еще очень широко применяются для бизнес-задач, в этом ключе им непросто найти замену, — рассказали в компании «Манго Телеком», специализирующейся на профессиональных коммуникационных сервисах и виртуальных АТС. — SMS гарантирует, что сообщение будет доставлено адресату вне зависимости от того, каким устройством он пользуется — новым смартфоном или простым кнопочным аппаратом, и есть ли у него в данный момент доступ в интернет. Поэтому SMS активно используются для маркетинговых и рассылок, различных напоминаний и даже в качестве визиток, которые менеджеры пересылают клиентам».

Кроме того, как разъяснили в «Манго Телеком», немаловажным выступает тот фактор, что на стороне бизнеса, в его инфраструктуре, работа с SMS — это хорошо отлаженная технология, интегрированная в различные бизнес-сервисы. Менеджер, к примеру, может отправлять SMS непосредственно из карточки клиента в CRM-системе. При этом статус доставки автоматически заносится в историю коммуникаций, а текст сообщения легко персонализируется на основе данных из той же CRM.

Тем не менее в последнее время стали появляться сообщения и о постепенном отказе от использования SMS — в частности, банками. Причина, правда, не в технических ограничениях коротких сообщений, а в их стоимости, которую для банков устанавливают операторы связи. По данным РБК, в прошлом году расходы финансовой отрасли на SMS-рассылки достигли 20 млрд руб. Из-за этого банки начали активно заменять SMS для своих клиентов push-уведомлениями. Однако, чтобы получать такие уведомления, клиент должен иметь на своем устройстве приложение банка. В случае, если оно не установлено, или речь идет о компании, у которой приложения для клиентов нет, SMS остаются фактически безальтернативными.