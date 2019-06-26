Житель Сясьстроя расчленил знакомого и отнес фрагменты тела к соседнему дому

Причиной жестокой расправы стало замечание. Погибшему не понравилось, что избита девушка.

Следственный отдел по городу Волхов СУ СК РФ по Ленинградской области завершил расследование дела по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) – дело направлено в суд. Обвиняемый – 34-летний житель города Сясьстроя Волховского района, рассказали 26 июня Gazeta.SPb в Следственном комитете.

Из материалов дела известно, что в ночь на 6 января 2019 года обвиняемый вместе с сожительницей и вместе с общим знакомым находились в общежитии города Сясьстрой. Они распивали спиртные напитки. В ходе этого между мужчинами вспыхнул конфликт. Обвиняемый достал нож и не меньше 50 раз ударил знакомого. Пострадавший скончался сразу. Чтобы скрыть преступление, обвиняемый расчленил тело и оттащил фрагменты к соседнему зданию.

Мотивом для такой жестокой расправы, считают следователи, стала внезапно возникшая личная неприязнь обвиняемого к знакомому. Тот сделал ему замечание из-за того, что сожительница была избита.

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