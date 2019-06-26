Пласидо Доминго может вернуться в Петербург в ближайшие месяцы

Дату концерта назовут позже. Фото: Instagram
Дату концерта назовут позже. Фото: Instagram

Накануне певец не смог выйти на сцену по состоянию здоровья.

Руководство Мариинского театра ведет переговоры с Доминго о повторном возвращении в Петербург в ближайшие месяцы. О том, когда состоится выступление, сообщат позже, передает 26 июня «Мойка». Вопрос о возврате денег публике за выступление, которое так и не состоялось, тоже еще не решен. Он находится на обсуждении.

Вчера,25 июня, в Мариинском театре прошел спектакль «Симон Бокканегра», на котором должен был выступить известный испанский оперный певец Пласидо Доминго. Однако он так и не вышел на сцену. Как стало известно позже, исполнителю стало плохо перед спектаклем. Отмечается, что он посещал все репетиции, даже накануне выступления

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Пласидо Доминго выступит на фестивале «Звезды белых ночей» в Петербурге.

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