Кириллов рассказал, как Петербург готовится к Евро-2020

Вице-губернатор перечислил реализованные проекты, а также поделился планами на ближайшее будущее.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня, в рамках заседания Координационного совета по подготовке к проведению матчей чемпионата Европы-2020 по футболу в России. О том, как в Санкт-Петербурге готовятся к мероприятию, рассказал вице-губернатор города Владимир Кириллов. Он отметил, что необходимо реализовать около 130 проектов в сфере инфраструктуры. Сейчас специалисты активно работают над их осуществлением.

Также Кириллов отметил, что эксперты уже решили, где будут проходить тренировки команд. Главное площадкой для проведения матчей станет «Газпром Арена», а люди, которые не смогут попасть не стадион, будут болеть в фан-зоне на Конюшенной площади, передает «Мойка 78».

Он заявил, что для болельщиков и волонтер в период Евро-2020 сделают бесплатный проезд.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов пообещал благоустроить Петербург к Евро-2020.