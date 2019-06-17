Беглов пообещал благоустроить Петербург к Евро-2020

Все запланированные проекты будут реализованы в срок, считает он.

Об этом стало известно сегодня, 17 июня. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал, что город обязательно впечатлит болельщиков со всего мира. Для этого Смольный активно занимается благоустройством Северной столицы, а также обещает заняться всерьез транспортными проектами.

Беглов хочет, чтобы Санкт-Петербург был комфортным для всех. Для удобства петербуржцев и гостей в городе построят новые станции метро и дороги, а также продолжат развивать аэропорт Пулково. Врио губернатора выразил надежду, что гости города смогут без проблем получить визы для посещения Евро-2020.

Напоминаем, что матчи чемпионата пройдут летом в 2020 году в 12 городах Европы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что 12 июня начался прием заявок на покупку билетов Евро-2020. На первом этапе будет распределена большая часть билетов, еще часть поступит в продажу ближе к самому турниру.