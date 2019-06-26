Инвалидов в Ленобласти освободят от уплаты транспортного налога

Сейчас такой льготой пользуются ветераны боевых действий и еще две категории.

Депутаты Законодательного Собрания Ленобласти 26 июня в первом чтении приняли законопроект об освобождении инвалидов 1-ой и 2-ой групп от уплаты налога. Речь идет о той сумме, что уплачивается на автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил, передает 47news.

В областном законодательстве уже есть такая мера поддержки и она действует в отношении ветеранов боевых действий, ликвидаторов Чернобыльской аварии и тех, кто подвергся радиационному воздействию после аварии на производственном объединении «Маяк».

Идею о льготе для инвалидов высказала фракция «Справедливая Россия», и хотя законопроект принят в первом чтении, есть некие пробелы. Например, если у инвалида нет водительского удостоверения, то машину могут записать формально на него, но ездить на ней в реальности могут другие люди.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Единая карта петербуржца позволит узнать о льготах и мерах поддержки .