Домашнюю арену СКА реконструируют к началу нового сезона

Ее хотят сделать североамериканского размера.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Обо всем сообщает пресс-служба СКА. В сообщении сказано, что после реконструкции все домашние матчи клуба будут проходить на площадке размера – 60 метров на 26 метров.

Работы планируют начать уже во второй половине июля. На реконструкцию уйдет примерно две недели.

Напоминаем, что с 2020 года все чемпионаты мира будут проходить на площадках североамериканского размера. В связи с этим сразу несколько российских клубов приняла решение об уменьшении площадок.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что вице-губернатор Кириллов рассказал, как Петербург готовится к Евро-2020. Он отметил, что необходимо реализовать около 130 проектов в сфере инфраструктуры. Сейчас специалисты активно работают над их осуществлением. Кириллов также отметил, что в городе выбрали место для фан-зоны, а болельщики смогут ездить по городу бесплатно.