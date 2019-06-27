Автомобиль ДПС попал в аварию у моста Бетанкура

Еще две машины дорожной службы приехали не место происшествия.

Днем 27 июня на Васильевском острове произошла авария с участием автомобиля дорожно-патрульной службы, пишет «Фонтанка» со ссылкой на слова очевидца.

Известно, что машина ДПС и Mitsubishi столкнулись на углу Уральской улицы и въезда на мост Бетанкура. Как отмечает очевидец, у патрульной машины повреждена передняя часть, а у гражданского автомобиля – задняя, но удар был не сильным.

На место приехало еще две машины ДПС, передает свидетель случившегося.

Движение у въезда на мост Бетанкура затруднено. Со стороны набережной Смоленки, по данным «Яндекс. Пробки»образовался затор.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что под Гатчиной автоледи протаранила припаркованный автомобиль ДПС — пострадал инспектор.